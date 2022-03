Toulouse : Destination Occitanie fait le plein d'organisateurs de groupes

Le président du CRTL d'Occitanie,a accueilli mi-mars à Toulouse - avec chaleur et accent prononcé du Sud-Ouest - les prescripteurs de groupes venus des quatre coins de la France et pour certains de l'étranger (Belgique, Suisse, Pays-Bas).C'était pour lui une forme de renaissance après tant de discussions d'affaires en Teams, Zoom et autre GoogleMeet, ponctuées par des micros défaillants, des liaisons perturbées, des interventions inopinées de participants non concernés.Bref, rien de vaut dans le Sud-Ouest encore plus qu'ailleurs, une bonne discussion les yeux dans les yeux surCe traditionnel workshop Destination Occitanie est organisé tous les deux ans. 2021 avait sombré comme tant d'autres réunions dans les abîmes du confinement imposé.La version 2022 est d'ores et déjà un succès par le nombre de participants, même s'il est légèrement inférieur à une "année normale" : quelque(autocaristes, agences réceptives étrangères, agences de voyages, comités d'entreprise) qui ont pu rencontrer quelqueregroupés sous la bannière de leur département (13 départements représentés) ou communauté de communes, EPCI producteur de circuits.