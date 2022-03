Selon les enquêtes récentes, trois Français sur quatre pratiquent au moins une activité de pleine nature.L’Occitanie se présente comme un terrain de jeux idéal (*) avec ses deux parcs nationaux, ses huit parcs naturels régionaux et ses nombreux sites préservés, ainsi que des structures d’entraînement sportif comme les deux CREPS (Montpellier et Toulouse) et le centre de Font-Romeu.[*] Plus de 1 000 sentiers de petite randonnée (PR) et de nombreux GR dont le GR10, le chemin de Stevenson, le sentier cathare, les itinéraires vers St-Jacques de Compostelle…