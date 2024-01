Manawa se rêve en "leader international des activités de plein air"

En parallèle, la plateforme souhaite " encourager la digitalisation des professionnels du secteur pour qu’ils gagnent en visibilité et en autonomie ".



Mais aussi renforcer la visibilité de la marque Manawa et simplifier son positionnement sur le marché.



Alors que les consommateurs sont habitués à faire leurs achats sur des plateformes e-commerce où ils peuvent filtrer leurs recherches sur une seule et même page, " nous allons accélérer la croissance de notre canal B2C tout en maintenant notre activité B2B2C.



Ainsi, les 2 500 distributeurs affiliés d’Alentour pourront continuer à proposer nos offres à leurs clients, et leur faire profiter de notre catalogue exclusif. C’est déjà le cas de nos partenaires historiques tels que l'Agence Savoie Mont Blanc, Pierre & Vacances, Campings.com, Odalys Vacances ", explique Timothée de Roux.



En mettant en place cette stratégie, Manawa espère " faire émerger un champion français de la TravelTech en tant que leader international sur le segment des activités de plein air et d’aventure ".