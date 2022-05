Activités de plein air : Alentour met la main sur Manawa.com

"Avec cette opération, Alentour se lance sur le terrain du B2C pour la commercialisation des activités touristiques de plein air, un secteur clé pour le marché français, historiquement attaché à ce type d’activités" indique un communiqué de presse.



Présent sur les 10 principaux marchés européens des activités de plein air, Manawa propose plus de 5500 activités outdoor à la réservation. En France, ce sont plus de 1840 activités sélectionnées qui sont connectées à la plateforme, à travers 6 univers représentant plus de 50 types d’expériences :



- Air (montgolfière, parachute, parapente…),

- Neige (randonnée glaciaire, raquettes, plongée sous glace…),

- Terre (escalade, accrobranche, VTT…),

- Eau (canyoning, plongée, rafting, excursions en bateau…),

- Urbain (roller, skate, trottinette…) et

- “Crazy” pour des expériences plus insolites (stages de survie, plongée avec les requins…).



" Les deux sociétés mettront en commun leurs forces pour continuer à aider les professionnels d’activités de loisirs à augmenter leur visibilité et leurs ventes" ajoute le communiqué, à la fois sur le site B2C Manawa.com, qui s’adresse directement aux voyageurs français et étrangers et qui leur permet de découvrir et de réserver des activités outdoor et sur la plateforme B2B2C d’Alentour, qui permet à des prescripteurs locaux, tels que les hébergements touristiques (hôtels, auberges, gîtes, campings) ou les institutionnels (Offices de Tourisme, Comités Départementaux de Tourisme, Comités Régionaux de Tourisme), de partager leurs recommandations avec leurs clients par e-mail, ou via des posters intégrant un QR code affichés à la réception, dans les chambres ou dans les bureaux d’accueil.