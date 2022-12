Great France dévoile son plan d’actions pour 2023

Le troisième axe est aussi complémentaire qu’indispensable : l’animation nationale et locale du réseau de professionnels, en développant leurs interactions.



C’est la partie « business » qui passe par une représentation renforcée en régions et le développement de plusieurs outils (annuaire de prestataires, webinaires...)



Le quatrième axe s’inscrit dans la démarche générale pour un tourisme plus responsable avec la création d’une certification RSE / Tourisme durable adaptée aux secteurs d’activité réceptives, en partenariat avec Travelife.



« Great a été créé il y a déjà 2 ans et affirme, avec ce plan d’actions, son ambition de compter parmi les organisations professionnelles de référence dans le monde du tourisme », explique Pierre-Jean Romatet.



« Fédérer l’ensemble des activités de tourisme était indispensable. A l’heure où le tourisme prend une dimension durable et responsable, les activités offertes aux voyageurs sont en première ligne dans la recherche d'expérience et de sens.



C’est un métier de service, donc d’hommes et de femmes. Nous devons donner aux acteurs tous les moyens d’améliorer leur attractivité dans leurs territoires ».