GREAT France s’associe à Regiondo pour mieux connaître les pratiques des OTAs

trop souvent, les opérateurs d’activités subissent la puissance des OTA qui captent une part jugée trop importante des ventes. En s’appuyant sur une analyse statistique et sur l’expertise d’un panel d’opérateurs, cette étude donne des clés simples pour piloter stratégiquement le mix commercial en tirant avantage des OTA ».

Yann Maurer, cofondateur Regiondo, le justifie par le fait d’associer une plateforme de réservation conçue exclusivement pour les professionnels des activités touristiques à une association qui regroupe et défend leurs intérêts.Pour sa part, Pierre-Jean Romatet, président de GREAT France, explique que «Pour mémoire Regiondo fait partie des premiers partenaires de la plateforme Alentour, en lui donnant accès aux 8 000 entreprises de loisirs qui utilisent son système et peuvent trouver dans Alentour une nouvelle ouverture de distribution., mais cette fois-ci le partenaire était Alentour. Le résumé du workshop se trouve dans le lien ci-dessous.Pour sa part, l'ambition de GREAT, né en pleine pandémie Covid 19, est de structurer le secteur des activités de tourisme, constitué de milliers d'entreprises, souvent de très petite taille (<10 salariés), et touchant des domaines très différents (loisir, culture, transport, sport...).L’association navigue en ce moment entre l’action syndicale et le réseau d’affaires. Elle a déjà signé un partenariat avec(European Tour-Operator Association) pour donner une plus grande visibilité à ses adhérents auprès des professionnels étrangers qui programment la France.