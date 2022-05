ETOA et GREAT France se trouvent des intérêts communs

Après quelques pas de danse hésitants, entre tour de valse distancié et tango plus intime, les discussions ont repris entre le bureau de GREAT France et celui de France DMC Alliance qui poursuit des objectifs parfois similaires et plus souvent complémentaires.D’où l’idée d’une coordination plus efficace des actions et des initiatives. La nécessité est de bon conseil et la nomination de Frédéric Bourgeois, co-fondateur de TheWaysBeyond, comme délégué général de GREAT France devrait faciliter les choses.Né en Belgique, il a adopté la devise de son pays : "L'Union fait la force".