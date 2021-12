GREAT : "Faire remonter la voix de nos membres auprès des pouvoirs publics"

TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions ?



P.-J. R. : L’ambition de GREAT est de s’imposer comme le représentant du secteur des activités en France, au même titre que l’UMIH pour l’hôtellerie/restauration, afin de représenter et de défendre les activités du tourisme en France.



Les activités du tourisme jusqu’à maintenant étaient peu ou pas représentées, peu ou mal comprises par les autorités.



Au début de la crise sanitaire, on parlait beaucoup du tourisme dans les médias et du point de vue des politiques, on ne parlait que du tourisme sous l’angle des hôtels et des restaurants. Or le tourisme, c’est beaucoup plus que cela et notamment des dizaines de milliers d’entreprises qui font vivre des expériences à leurs clients.



Ce troisième maillon était mal représenté. Il existait des petites associations professionnelles, mais pas de syndicat majeur qui donne de la voix. Il est important d’avoir une organisation qui regroupe tout le secteur des activités pour peser en termes d’emploi et de chiffre d’affaires.



TourMaG.com - Comment s’est passée l’année pour les membres de Great ?



P.-J. R. : Pour ceux dont l’activité est outdoor, je pense par exemple aux entreprises qui proposent des séjours à vélo, aux Châteaux de la Loire… l’année a été bonne, certains ont dépassé les chiffres de 2019.



En effet, la clientèle locale a pris le relais de la clientèle étrangère, les gens avaient envie d’être à la campagne. Et puis, il y a beaucoup moins d’enjeux liés aux barrières sanitaires.



A l’opposé, les entreprises positionnées sur le tourisme urbain ou à dimension culturelle tels que le guidage, excursions, visites de sites sont à la peine, notamment car d’abord cela ne correspond pas aux attentes de la clientèle locale et puis parce que nous avons manqué de visiteurs étrangers.