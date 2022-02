GREAT France : le groupement de réceptifs, alimente Alentour

Aux termes du partenariat, GREAT et Alentour vont profiter de :



• La promotion réciproque des partenaires auprès de leurs adhérents, afin de s’apporter un soutien mutuel et de dynamiser le secteur ;

• La mise en commun des connaissances et des ressources afin de favoriser la distribution et la réservation des offres des prestataires d’activités membres de GREAT ;

• La création de valeur pour les producteurs d’offres touristiques, en encourageant la digitalisation et l’innovation des entreprises, via la mise en place de solutions technologiques adaptées à leurs besoins spécifiques.