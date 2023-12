Réceptif : GREAT France "comble un vide et répond à une vraie nécessité"

« Nous accueillons les entreprises, quel que soit leur statut, qui sont dans une problématique de réception de touristes » affirme Pierre-Jean Romatet. Cela concerne aussi bien les sites touristiques qui reçoivent du public, les sociétés qui proposent des visites itinérantes, que les agences réceptives ou les transporteurs…



« Dans notre association, beaucoup d’adhérents apprécient de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans un secteur complémentaire au leur et avec qui ils vont pouvoir travailler » ajoute Frédéric Bourgeois.



Côté cotisation, il faut compter 290 euros pour une entreprise ayant moins de dix salariés, 390 euros pour une entreprise de plus de dix salariés.



GREAT France développe aussi le concept de « super adhérent », avec une cotisation plus importante. Le SNPTRT (Syndicat National des Petits Trains Routiers Touristiques) est le premier à adhérer à ce club. « L’idée est de faire venir des personnes morales qui représentent une réalité, un pan des activités du tourisme pour que tous ensemble on pèse plus, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics » déclare Pierre-Jean Romatet.