TOURS INTERNATIONAL

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Chargée de Développement Commercial – marché francophoneTravaillant dans le secteur du tourisme depuis plus de 18 ans. Justine possède une parfaite connaissance des besoins et des attentes de ses clients afin de fournir la plus haute qualité de service. Créant des offres sur mesure destinées à des groupes d’adultes ou étudiants dans le cadre d’un voyage de loisirs ou d’affaires pour un court séjour à Londres en passant par de longs circuits dans tout le Royaume-Uni. Allant de circuit thématique comme les jardins et châteaux ou encore un week-end festif à Londres pour Noël ou Halloween. Toujours en quête de nouvelles opportunités palpitante pour ses clients.