La start-up Hotel Intelligence veut redonner le pouvoir de distribution aux hôteliers

L'objectif d'Hotel Intelligence est de proposer une alternative aux OTA

La start-up française Hotel Intelligence (HI) veut rééquilibrer la relation entre hôteliers et OTA en proposant un alignement tarifaire et en favorisant le direct booking grâce à l’intelligence artificielle (IA) et au machine learning.

Rédigé par Tom Villeneuve le Vendredi 22 Avril 2022

Lu 157 fois