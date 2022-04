Faillites et PGE : les hôteliers dans l'œil du cyclone... 🔑

Toutes les autres ont fait l'objet d'une liquidation, donc une fermeture immédiate

Plus de la moitié (8 agences) sont des points de vente qui ont été créés, il y a plus de 20 ans. De 22 à 41 ans, pour être plus précis

Plus de la moitié des défaillances (8) se concentrent dans deux régions (PACA et Île de France), les principaux bassins économiques français. Ce n'est pas le seul enseignement à tirer pour le secteur.En effet, selon le directeur des études, la distribution du voyage observe contrairement au niveau national que", précise Thierry Millon.Alors que la première procédure vise à trouver un repreneur et sauver l'entreprise, quand la liquidation vise à mettre fin à l’activité dans les meilleures conditions possibles.Le business-modèle des agences a été soumis à rude épreuve durant la pandémie, alors que certaines survivaient grâce à l'argent des réservations.Privés durant 2 ans de ce matelas et face à la fin de la protection conférée par l'ordonnance du 25 mars 2020, des professionnels ont dû baisser le rideau, en raison d'une trésorerie exsangue.De plus, alors qu'au niveau national,c'est-à-dire les structures de moins de 3 ans" nous explique l'analyste.Il est intéressant d'observer quealors que les entreprises de moins de 5 sont absentes des défaillances.