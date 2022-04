Voyage : "Il est encore possible de faire mieux que 2019"

Pour la saison estivale à venir, alors que les Français peinent encore à se projeter et que les volumes sont relativement faibles, le pays voisin de Haïti caracole toujours en tête devant les USA, Maurice et le Canada trustent les meilleures places.



Pour le SETO, il est encore temps de sauver l'été et même de battre des records.



" Nous avons des perspectives qui pourraient nous permettre de dépasser les chiffres de 2019, si le ralentissement ne perdure pas. Il est possible de dépasser cela, " affirme René-Marc Chikli.



L'été sera très long selon Patrice Caradec, patron de Bravo Club les commandes risquent de s'étaler dans le temps, jusque fin juillet minimum peut être même avec des réservations en août.



" Il y a un attentisme de la part du client pour savoir comment ça se passer l'élection présidentielle et la guerre. Nous remplirons nos avions au dernier moment.



Nous avons passé le plus dur, la plus grosse inquiétude reste de garder les troupes, " précise le patron d'Alpitour.



D'ailleurs une année présidentielle n'est jamais bonne pour le business, une affirmation que reprend Raouf Benslimane, PDG de ÔVoyages. Les jeux ne sont pas totalement faits pour l'été, ni pour l'élection... au tourisme de s'engager.