Tunisie : le guide de voyage par TourMaG

Laest un pays dans le rouge, puisqu'il a été touché de plein fouet par la pandémie. Pendant des mois, le secteur du tourisme, l’un des premiers secteurs pourvoyeur de ressources à l’économie, a pris un sacré coup.indiquait le 7 juillet 2021, un pique de 9823 nouveaux cas de malades au coronavirus.Plusieurs hôpitaux connaissent une saturation complète. Le manque crucial de matériaux de soin adéquat est une conséquence directe de la hausse vertigineuse et journalière des nouveaux cas de malades au Covid 19. Le personnel soignant est épuisé et des appels à l’aide ont été lancés. Des cris qui ont été entendus par la France et les pays voisins, dont l’Algérie.Finalement, les autorités et leen premier, ont su rattraper leur retard sur la gestion de la crise par les diverses lois qui sont entrées rigoureusement en vigueur pour éviter la propagation du virus. En plus des gestes barrières, il faut dire que c’est une grande campagne de vaccination qui s’est avérée être une solution efficace face à la situation sanitaire que traverse le pays. La Tunisie espère passer de 50 000, à plus de 150 000 vaccinations par jour dans les mois à venir.Aujourd’hui, plus de 50 % de la population a été vaccinée et on assiste définitivement à une baisse du nombre de nouveaux cas. Pour la première fois donc depuis longtemps le nombre de nouveaux cas est passé en dessous des 100 à la fin du mois de novembre 2021. Certes, avec les fêtes de fin d’année, le chiffre a encore grimpé à 721 cas le 1er janvier 2022, mais on prévoit une baisse dans quelques jours ou semaines avec l’endurcissement des règles de protection sanitaires.Pour se rendre dans ce, les voyageurs de plus de 6 ans doivent présenter un test PCR négatif au Covid 19 et doté d’un QR code, datant de moins de 2 jours. Un test aléatoire de dépistage est pratiqué à l’arrivée sur le territoire. Pour les personnes majeures de plus de 18 ans et vaccinées, un document de complète vaccination au Covid 19 doit être présenté à l’arrivée dans les aéroports tunisiens. Toute personne déclarée atteinte par le coronavirus doit observer une période de quarantaine obligatoire.