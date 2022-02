Les dernières actualités en Tunisie

Lea publié ce 2 février une décision présidentielle portant sur l’approbation de la convention signée le 25 mars 2019 entre la Tunisie et la Suisse concernant la sécurité sociale. Cette convention prévoit de couvrir les populations vulnérables. Il s’agit surtout des vieilles personnes, des survivants et des Invalides. Notons d’ailleurs qu’il répond aux normes mondiales concernant les systèmes de sécurité sociale. Cette convention propose à ses bénéficiaires, de larges possibilités de traitement et un accès très facile aux traitements sociaux. Ainsi, toutes les populations ont une certaine égalité en matière de prestation sociale.Comme autrefois, les Tunisiens habitant en Suisse et qui décident de rentrer chez eux et ainsi de quitter la Suisse définitivement auront la possibilité de laisser leur pension. En outre, à la place, ils pourront demander qu’on leur rende leur cotisation sociale. Les clauses de la convention prévoient également de faciliter le déplacement des habitants entre les deux pays. Ainsi, la convention leur permet d’éviter les différents assujettissements liés aux dispositifs de sécurité sociale.