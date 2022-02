Organiser son voyage en Tunisie

Si la Tunisie est très prisée, c’est grâce à ses sites touristiques. Commencez votre visite par Carthage, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un lieu qui renferme des vestiges de plus de 2 000 ans. Profitez donc de l’occasion pour découvrir le musée qui se trouve sur la colline de Byrsa. N’hésitez pas à prolonger votre visite sur le port commercial et le port militaire.



● Tunis et le musée de Bardo



Votre visite doit aussi passer par Tunis, la capitale de la Tunisie. Cette ville à la fois moderne et ancienne mérite d’être visitée à cause de sa belle architecture. L’un des principaux centres d’intérêt touristiques de cette région est la médina. Profitez de cette opportunité pour admirer les édifices comme la porte Bab El Bhar et la mosquée Zitouna. Vous pouvez même vous rendre dans les restaurants, les échoppes ou les souks.



En revanche, n’oubliez pas de visiter le musée de Bardo qui est l’un des sites les plus importants de la Tunisie. Véritable joyau du patrimoine tunisien, il renferme plusieurs histoires que vous devez découvrir absolument. Les petits et les grands trouveront du plaisir une fois sur place. Si vous aimez les sorties nocturnes, vous trouverez des clubs en open-air, de nombreux bars lounges, et des discothèques.



● Les parcs nationaux



Vous êtes un passionné de la faune ? Rendez-vous au parc national de l’Ichkeul. Il s’agit d’un immense parc qui a beaucoup à vous offrir. Il est situé à 50 km de Tunis en direction de Bizerte. Vous y trouverez des milliers d’oiseaux migrateurs qui viennent y passer l’hiver. Un lac est également disponible. Profitez pour vous détendre dans ses thermes naturels. Ceci vous permet de faire une bonne remise en forme.



Toutefois, retenez que le parc national de l’Ichkeul est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le parc national de Jbil est aussi un incontournable. Il est situé à 70 km de Douz, entre les régions naturelles de Nefzaoua et du Grand Erg Oriental. En effet, c’est un endroit stratégique pour la conversion des oiseaux. Il dispose d’une flore et d’une faune qui sauront vous émerveiller. Vous aurez peut-être la chance de découvrir une jolie gazelle ou un fennec



● Ribat de Monastir et Tozeur

Ribat de Monastir est un monument très prisé par les touristes, mais aussi par les réalisateurs qui l’ont souvent choisi comme un lieu de tournages de films. En réalité, c’est le plus ancien monument de ce pays d’Afrique du Nord. Pour admirer sa superbe vue, il est conseillé de monter dans sa haute tour.



Pour ce qui est de la ville de Tozeur, elle est connue pour être l’une des plus belles d’Afrique. Il est impossible de manquer ce territoire si vous venez visiter la Tunisie. Vous y trouverez les centaines de palmiers qui y ont été implantés. De plus, des maisons typiques sont également présentes dans les ruelles. N’hésitez pas à découvrir les jardins du Paradis, le quartier d’Ouled-el-Halef ou encore le belvédère. Si vous aimez les animaux du désert, visitez le zoo de Tozeur.