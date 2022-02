Tourisme en Tunisie : retrouvez l'essentiel

Cette étape de la préparation du voyage est également très importante. La Tunisie fait partie des pays ayant instauré desen raison du covid 19. En plus des pièces habituelles, il faudra donc suivre quelques indications supplémentaires. En temps normal, lasuffit amplement pour les ressortissants de l’Union européenne. Cependant, cause du covid, les autorités tunisiennes exigent désormais :Le pass sanitaire est exigé de tous les étrangers ne résidant pas en Tunisie et ayant plus de 18 ans. Il faut donc avoir pris toutes les doses d’un vaccin spécifique pour entrer dans le pays. Vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Rappelons que leest reconnu et accepté par la Tunisie.Len’est obligatoire que pour les voyageurs âgés de plus de 6 ans. Il doit dater de moins de 48 heures et être rédigé en français, en arabe ou en anglais.Si le test est positif, le voyageur est mis en quarantaine dans l’un des hôtels prévus à cet effet. La quarantaine dure environ 10 jours et tout le séjour est financé par le voyageur, lui-même. Cette mesure ne s’applique cependant pas aux :• diplomates,• personnes handicapées,• mineurs accompagnés ou non par un adulte vacciné,• à personnes âgées nécessitantes des soins particuliers,• aux personnes détenant un certificat de vaccination approuvé.Il est donc important que vous ayez un, si vous ne voulez pas passer vos vacances en Tunisie dans un hôtel et confinées.L’une desinstaurées suite à la recrudescence des cas de covid 19 en Tunisie est le remplissage d’un formulaire. Le remplissage se fait en ligne. Il s’agit d’une fiche regroupant plusieurs informations importantes. Vous devrez présenter le vôtre à votre arrivée dans le Pays.La démarche à suivre est beaucoup plus simple pour les passagers de vols charters ou ceux qui voyagent grâce à une agence de tourisme. Tout ce qui est demandé en plus est un test PCR négatif (moins de 72 heures). Il faut aussi un engagement à rester en groupe et à suivre lesdu pays.