Peut-on partir en Tunisie actuellement ?

En dehors de la vaccination contre la COVID-19, aucun vaccin n’est exigé lors d’un séjour en Tunisie. Cependant, il est vivement conseillé d’être à jour des vaccinations universelles. Il s’agit entre autres :



● du tétanos

● de la coqueluche

● de la diphtérie

● de l’hépatite B ou encore

● de la poliomyélite.



Il est également recommandé d’être protégé contre l'hépatite A avant d’accéder au territoire. Dans certaines régions de la Tunisie, il est tout à fait possible d’attraper la tourista. Il serait judicieux d’éviter la consommation des boissons non industrielles et non cachetées de même que les glaçons.



Par ailleurs, une assurance santé pour la Tunisie est une précaution essentielle. Il est vrai qu’une assurance voyage n’est pas obligatoire pour l’entrée sur le territoire tunisien. Toutefois, cette formalité représente une garantie certaine de sérénité.



Il est évident que vous serez plus serein en sachant que vous avez prévu d’éventuels frais médicaux. N’oubliez pas de choisir le bon assureur afin de profiter d’une bonne couverture de frais médicaux. Certains offrent une couverture allant jusqu’à 300 000 euros.



En résumé, actuellement il est possible de voyager en Tunisie. Pour cela, il faut présenter un pass vaccinal ou un certificat qui prouve l’achèvement du parcours vaccinal et un test PCR négatif. Il est aussi important de respecter les réglementations du gouvernement en vigueur comme le port des masques et le respect de la distanciation sociale.



Vous pouvez prendre des précautions comme souscrire à une assurance santé. Cela vous permettra de passer un séjour sans encombre. Par ailleurs, il faut retenir que les personnes non vaccinées ne peuvent pas entrer sur le territoire tunisien.