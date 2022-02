Le Désert en Tunisie : Que faire dans cette partie du Sahara ?

Le Sahara n’est pas seulement constitué d’une vaste étendue de sable. C’est aussi un paysage lunaire, des massifs rocheux et des oasis. Lors de votre voyage en Tunisie, dans le désert Tunisien, ne manquez pas de visiter ces endroits pour une expérience à la fois physique et spirituelle.Il est impensable de visiter le désert Tunisien sans prendre par la, un paysage qui abrite d’étonnantes architectures. Surnommées les châteaux, les Ksours se retrouvent dans un environnement desséché de plateaux désertiques et de montagnes comparables à de grosses ruches. Vous devez savoir que certaines d’entre elles sont construites au sommet de la vallée et permettent aux différentes tribus de bénéficier d’une vue de haut.Elles sont reliées entre elles et grâce à leur édification, certains organismes sociaux militent pour qu’elles soient inscrites au patrimoine mondial de l’. La particularité de ce lieu réside dans le caractère chaotique et spectaculaire de son paysage qui contribue à l’attrait de l’aventure. De plus, il faut souligner l’originalité de chaque site de même que les modes de vie essentiellement troglodytes et rudimentaires.Vous pouvez mettre à profit votre passage dans le désert Tunisien pour découvrir les, vestiges d’une ancienne mer intérieure. Cette vaste étendue d’eau qui s’est évaporée à cause des changements climatiques laisse apparaître sur sa surface une légère couche d’eau hyper salée. Sachez que les lacs de Chott el-Jerid sont situés dans un espace sans végétation composé uniquement de lignes blanches.C’est un paysage inscrit au patrimoine mondial de l’qui repose sur un sol boueux et se retrouve inondé en période de fortes pluies. C’est justement la raison pour laquelle une route goudronnée a été construite pour faciliter le passage et rendre la zone plus accessible. Toutefois, en saison chaude, les sels se cristallisent et cela donne lieu à un spectacle éblouissant combinant brillance des minéraux et blancheur du sol.