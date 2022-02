Quels sont les plus beaux endroits à visiter en Tunisie

Cette somptueuse île, surnommée « Djerba la douce », fait partie des sites les plus réputés et les plus visités de Tunisie. S’étendant sur une superficie d’environ 514 kilomètres carrés, Djerba impressionne grâce à ses immenses plages de sable fin et blanc. En dehors de ses magnifiques plages, Djerba la douce vous offre une sensation incroyable à travers ses maisons et ses immeubles très caractéristiques de la région et blanchis à la chaux.



Si vous souhaitez profiter pleinement de vos vacances ensoleillées, Djerba est sans aucun doute l’endroit rêvé. L’île dispose également d’innombrables hôtels, restaurants et différents types d’activités pour agrémenter davantage votre séjour au pays des aigles de Carthage. Au nombre des activités organisées figurent des excursions au Houmt Souk pour y découvrir ses marchés riches en produits diversifiés.