Top 5 des villes à visiter en Tunisie Depuis plusieurs années, la Tunisie est devenue l’une des destinations favorites des Européens et des Français en particulier. Elle attire des visiteurs de tout âge et de toute origine.

La Tunisie est reconnue pour son climat chaleureux, son ambiance de fête et ses citoyens conviviaux. Pays de l’Afrique du Nord, elle propose une pléthore d’activités pour satisfaire toutes les envies. En amoureux, en famille ou tout seul, les voyageurs ont l’immense privilège de découvrir la beauté des villes tunisiennes. Si la Tunisie est également votre destination de rêve, vous pouvez visiter les villes de Tabarka, Sousse, Hammamet, Monastir et Tozeur. Ces régions se distinguent des nombreuses autres villes par le cadre féerique et ensoleillé qu’elles proposent. Découvrez notre top 5 des villes à visiter en Tunisie.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Jeudi 24 Février 2022

Voici notre top 5 des villes à visiter en Tunisie



Sommaire :



Tabarka



Sousse



Hammamet



Monastir



Tozeur

Retrouvez notre guide sur la Tunisie

La ville de Tabarka La ville de Tabarka est une petite ville dotée d’un charme unique qui allie mer et montagne pour donner un paysage d’exception.



Situation géographique de Tabarka et lieux à visiter



La ville de Tabarka est située presque sur la frontière tuniso-algérienne. Chaque année, elle attire de plus en plus de visiteurs tout au long de l’année. À Tabarka, vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer un séjour inoubliable. Entre autres, vous pouvez visiter le Fort Génois ou découvrir la fameuse statue de Bourguiba. Ce nom lui vient de Bourguiba, un militant nationaliste tunisien qui a été élu président en 1957. Par ailleurs, si vous êtes fan de terrains accidentés, vous pouvez marquer un temps d’arrêt aux aiguilles de Tabarka.



L’hébergement à Tabarka



Côté hébergement, vous trouverez à Tabarka des hôtels qui répondent à toutes sortes de budgets. Si vous cherchez un hôtel haut de gamme, l’hôtel 5 étoiles Dar Ismail est une meilleure alternative. Situé au milieu d’un jardin paradisiaque, le complexe hôtelier dispose d’une énorme piscine, d’un centre spa, d’un restaurant et d’un bar lounge.

Le Royal Golf Hôtel est aussi un hôtel auquel vous pouvez recourir pour votre hébergement. C’est un hôtel 4 étoiles situé en haut de la colline de la zone touristique. Il propose des prix bien plus réduits que beaucoup de ses concurrents et abrite un bar lounge très calme.



Les moyens de déplacement à Tabarka et meilleurs moments pour s’y rendre



La zone touristique de Tabarka est proche du centre-ville. Quel que soit l’emplacement de votre hôtel, vous ne dépenserez pas plus de 3 dinars (l’équivalent de 1,5 euro) pour vous y rendre. Pour se déplacer à Tabarka, il faut marcher ou faire appel à un taxi. Avant de monter, veillez toujours à ce que le chauffeur mette le compteur en marche. Autrement, vous risquez d’avoir un forfait aléatoire.

Le meilleur moment pour se rendre à Tabarka est en été, entre juin et septembre. En effet, c’est à cette période que la météo est excellente pour une baignade et un bain-de-soleil. Si vous envisagez de partir pour des vacances tranquilles, vous pouvez vous y rendre en septembre. Le climat est plus doux et les plages moins fréquentées.

La ville de Sousse



Situation géographique, activités à y mener et meilleur moment pour s’y rendre



Souvent surnommée la perle du Sahel, Sousse se trouve à l’est du pays, face à la Méditerranée. Depuis des années, la ville a développé son produit touristique autour de l’activité balnéaire. Elle offre en effet des balades sur de longues plages de sable. Vous pouvez programmer un séjour culturel, un voyage détente ou un trip festif entre amis.



Dans la ville, la plupart des habitants comprennent et parlent le français. Cela rend très faciles la communication et la recherche d’informations pour les touristes. Pour se rendre à Sousse, la période la plus conseillée est celle qui se situe entre le printemps et le début de l’été.



A lire aussi : Tourisme en Tunisie : l'essentiel

Lieux à visiter



En plus des activités en mer et en bord de mer, vous pouvez visiter le musée archéologique de Sousse. Celui-ci abrite la deuxième plus importante collection de mosaïques après celui du Bardo. Par ailleurs, vous avez la possibilité de visiter les catacombes chrétiennes qui datent du premier siècle de notre ère. Si vous êtes amateur de patrimoine, vous pouvez contempler la Médina de Sousse, inscrite au patrimoine culturel de l’UNESCO en 1988.



Principaux événements et hébergement



Chaque 24 juillet à Sousse a lieu à Sousse le Carnaval d’Aoussou. C’est l’un des principaux rendez-vous festifs du calendrier sahélien. Il est haut en couleur avec un défilé de chars. Parlant d’hébergement, l’offre est pléthorique. Il est très facile de trouver des offres combinées vol + hébergements très abordables.



Parlant d’hébergement, la plupart des hôtels sont situés sur le front de mer. Cet emplacement est stratégique, le but étant d’offrir à la clientèle un accès immédiat aux plages. Vous pouvez profiter à petit prix d’établissements confortables bien situés. À toutes fins utiles, sachez que certains complexes comme le Moevenpick proposent des soins de thalassothérapie.

La ville de Hammamet Ville touristique par excellence, Hammamet est également considérée comme l’une des plus belles stations balnéaires du pays.



Situation géographique et lieux à visiter



La ville de Hammamet est située au sud-ouest de Cap Bon en Tunisie. Devenue aujourd’hui une destination populaire et largement fréquentée, la ville possède d’innombrables attraits aussi remarquables les uns que les autres. À Sousse, vous pouvez entre autres visiter :



● la médina de Hammamet

● la kasbah

● les plages de Hammamet

● le Centre culturel international de Hammamet

● la marina de Yasmine Hammamet et

● Carthage Land.





Activités sur place et hébergement



Comme activités sur place à Hammamet, vous pouvez faire du shopping ou pratiquer des sports nautiques comme la plongée, le snorkeling, la thalasso, etc. Pour une semaine sur place, vous pouvez compter en moyenne des dépenses de 350 à 400 euros par personne. Ce budget comprend les transports, les repas, les visites, mais pas le vol.



Pour votre hébergement, vous y trouverez de nombreux hôtels très confortables situés au bord de plage. Les tarifs tournent autour de 50 à 60 euros par nuit.



Principaux événements, gastronomie et moments idéals pour s’y rendre



Quant aux principaux événements, il se déroule chaque année en été le Festival international de Hammamet. Sur le plan gastronomique, vous pourrez déguster dans cette ville les plats culinaires comme le couscous au poisson, le tajine, les brochettes et les merguez. Vous pourrez aussi savourer les poissons grillés, le brick, le chorba, la salade tunisienne, le fricassé, le chakchouka, le kamounia, le méchoui et le kafteji.



À Hammamet, on se déplace principalement à pied. Toutefois, vous avez la possibilité de louer une voiture pour explorer les alentours. Pour se rendre à Hammamet, le printemps et l’arrière-saison (septembre - octobre) sont les meilleures saisons, car en été, la chaleur bat son plein.

La ville de Monastir La ville de Monastir est une ville côtière qui en séduit plus d’un.



Situation géographique et lieux à visiter



Monastir est un port et une station balnéaire située au sud-est du golfe d’Hammamet. Il est exactement à 160 kilomètres au sud de Tunis. À Monastir, vous serez séduit par les vastes étendues de plages, l’arrière-pays magnifique, l’ensoleillement exceptionnel et la population réellement accueillante.



La ville dispose aussi de nombreux centres historiques tels que le Mausolée de Bourguiba. Si vous avez envie de goûter aux recettes locales, les restaurants du coin vous proposent des plats goûteux à base de poissons.

Hébergement à Monastir



Vous y trouverez, pour votre hébergement, de nombreux hôtels en fonction de votre budget. Toutefois, sachez aussi que de janvier à février, le prix des hôtels baisse de façon sensible. C’est plutôt le contraire en juin, en juillet et en août, lesquels sont des mois de haute fréquentation touristique.



Dans la ville de Monastir, l’office national de tourisme tunisien procède chaque année à un classement en 5 catégories. Les hôtels classés ont des prix fixés par le ministère du Tourisme. Les établissements les plus connus à Monastir sont Royal Thalassa Monastir et Monastir Center.



La ville de Tozeur La ville de Tozeur fait également partie de ce top. En voici les raisons !



Situation géographique et lieux à visiter



La ville de Tozeur est située au sud de la Tunisie. Elle est nichée au milieu de splendides palmeraies révélant la beauté du paysage. À Tozeur, vous pouvez visiter les Souks situés en plein centre-ville. Dans les souks, n’arrêtez pas de négocier les prix. Le premier prix que vous devez donner est la moitié de ce qu’on vous propose. À Tozeur, vous y trouverez des boutiques qui vendent des souvenirs notamment :



● des babouches,

● des sacs en cuir,

● des bibelots,

● des dromadaires en peluche et

● des narguilés.

Vous serez également impressionné par les épices de toutes les couleurs et de mille et une odeurs.



Vous pouvez également visiter le musée de Dar Cheraït. C’est un endroit incontournable que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout au long de ses couloirs décorés, vous découvrirez un monde merveilleux avec des mannequins qui illustrent les traditions du Sud tunisien. Pour accéder à ce musée, il vous faut payer environ 10 euros par personne. Il est surtout conseillé d’y aller dans la soirée.



Événements, moyens de déplacement et moments idéals pour s’y rendre



L’unique événement à Tozeur est le Festival des Oasis qui se déroule chaque année les 4 premiers jours de la quatrième semaine de décembre. En ces jours, tous les habitants de Tozeur s’habillent avec ses plus belles robes. Pour vous déplacer, vous pouvez faire recours aux charrettes. Elles sont presque partout et les tarifs sont fixés de 5 à 10 euros par personne pour une demi-heure de balade.



À Tozeur, il fait vraiment chaud (30 °C) à partir du mois de juin jusqu’au mois d’août. Quant au temps le plus pluvieux, il se situe au niveau du mois de novembre jusqu’au mois de mars. Dans cette ville, tout le monde est le bienvenu. Vous serez donc accueilli comme un roi.



