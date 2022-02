Carte de Tunisie : géographie, particularités régionales

Las’étend deau nord àau Sud. Elle est limitée à l’ouest par l’Algérie. Sa superficie est de 16 267 km², ce qui représente 10% du territoire national. Elle regroupe le gouvernorat de Béja, celui de Kef ainsi que ceux de Jendouba et de Siliana. Sa population est estimée à un peu plus de 1 210 000 habitants, ce qui représente près de 12% de la population nationale.S’agissant du relief et des paysages, la région nord-ouest est réputée pour la Table de Jugurtha qui est l’un des reliefs les plus célèbres du pays.Côté climat, il faut savoir qu’elle est la plus pluvieuse du pays. Elle enregistre des précipitations de plus de 1 000 millimètres par an. Contrairement au Nord-Est, la région nord-ouest est très peu urbanisée.Elle est d’ailleurs classée parmi les régions les plus rurales de Tunisie. En effet, seuls 41% de la population de cette région vivent en milieu urbain. Les principaux pôles urbains de la région sont Béja, Le Kef et Jendouba qui comptent respectivement près de 56 000 45 000 et 43 000 habitants. Sur le plan économique, la région nord-ouest compte un peu plus de 150 entreprises, dont la plupart sont situées à Jendouba. Ce gouvernorat emploie plus de 36% de la population active de la région. Cela en fait le principal pôle économique du Nord-Ouest. Cette économie est basée sur le secteur agricole et agroalimentaire. Ce dernier emploie environ 134 000 actifs, ce qui représente près de 40% des emplois de la région. Les principales ressources qui y sont produites sont le blé, les viandes rouges et le lait.