La météo en Tunisie du Nord au Sud

Ce 1er février à Djerba, la météo est plutôt agréable. En effet, dans l’ensemble, le ciel est dégagé et ensoleillé. Les températures varient entre 10 °C et 14 °C. Le vent souffle à une vitesse de 26 km/h avec un pourcentage d’humidité évalué à 55 %.



Si vous prévoyez de vous rendre à Djerba dans les 14 jours qui suivent, il faut savoir que la plupart du temps, le ciel sera ensoleillé. Il se peut qu'il y ait des brumes légères et de petites averses de pluie le 13 et le 14 février. En ce qui concerne les températures, celle la plus haute en journée sera de 19 °C et la plus basse de 12 °C. Cependant, la nuit, elles varieront entre 10 °C et 14 °C. Le jour le plus chaud est le 13 février et le jour le moins chaud est le 4 février. Si vous vous demandez s’il va pleuvoir à Djerba au cours des 14 prochains jours, la réponse est oui avec une pluviométrie de 18,1 mm de pluie.