Frontière Algérie / Tunisie : est-ce dangereux ?

Que vous soyez résident permanent ou étranger de passage dans la zone, il est recommandé de suivre quelques règles de sécurité. Il y va non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour celui des autres citoyens qui sont, dans une certaine mesure, déjà habitués.Dans un premier temps, vous êtes appelé à faire preuve deen vous tenant à l’écart de tout rassemblement. Sachez que plus il y a du monde, plus les individus mal intentionnés prennent d’assaut cet endroit afin de faire plus de victimes. À l’occasion d’une sortie vers une destination, soyez prudent et consultez les médiaux locaux pour vous tenir au courant de la situation qui y prévaut. En effet, les conditions climatiques ne sont pas à ignorer de même que les instructions légales en vigueur dans cette contrée.Il est inutile de rappeler que vous devez obéir auxet toujours garder sur vous vos documents d’identité. Au regard de l’état d’urgence instauré, les fouilles sont régulièrement organisées. Vous risquez d’être interpellé si vous n’êtes pas en mesure de prouver votre identité. Dans la mesure du possible, privilégiez lesou empruntez les axes routiers si vous souhaitez rejoindre les zones touristiques du Sud. En effet, ces canaux de déplacement sont considérés comme plus fiables et sûrs en termes de sécurité. De plus, restez éloigné des infrastructures sensibles et des éventuels lieux de manifestation qui peuvent aboutir aux affrontements civils. En ce qui concerne les hôtels, restaurants, cafés ou autres lieux accueillant les touristes, il est recommandé d’opter pour les établissements équipés d’un dispositif de sécurité.Évitez de vous approcher des fenêtres lorsque vous entendez des détonations, au risque de recevoir une charge. Si vous résidez dans une partie de la frontière Algérie / Tunisie,en matière de comportements et de styles vestimentaires. Dans la nuit, évitez de circuler sur des axes routiers désertés par le public, car le risque de criminalité est accru. Il convient même de préciser que les balades nocturnes sont à proscrire au maximum surtout pour les femmes qui doivent se déplacer en groupe.Concernant la gent féminine, il est conseillé de s’adapter aux réalités locales afin de ne jamais porter atteinte aux pudeurs, car la Tunisie est un pays musulman. Par ailleurs, vous ne devez pas vous promener à pied en emportant sur vous des bijoux ou des accessoires de grande valeur. En effet, dans les quartiers périphériques des agglomérations, cela témoigne d’un signe extérieur de richesse occasionnant des vols à la tire. Avant toute sortie, prenez la peine de préparer votre itinéraire en vous assurant que vous disposez de toutes les informations sur l’état de la route. Pour plus de vigilance, il est également conseillé d’informer vos proches de vos déplacements qui pourront signaler votre disparition en cas de non-retour.En ce qui concerne les drogues, la législation locale se montre très sévère. L’utilisation des stupéfiants entraîne inévitablement des risques de prison. Il faut souligner que vous êtes aussi tenu de respecter les panneaux signalantaussi diverses qu’elles soient. Il peut s’agir de filmer des sites militaires ou de photographier certains édifices pouvant servir de cible aux personnes mal intentionnées. Ainsi, pour faire des prises de vues d’un groupe d’autochtones, vous devez nécessairement avoir en amont leur consentement.De plus, n’oubliez pas de vous conformer auxen adoptant en toutes circonstances une attitude neutre. En outre, la consommation d’alcool est autorisée, mais en cas de conduite en état d’ivresse, vous serez sous les jougs des autorités. En termes de soins médicaux, le niveau des prestations est assez élevé que ce soit dans les centres privés ou publics. Toutefois, vous devez vous munir de votre trousse de secours surtout si vous prévoyez un déplacement de long trajet.Il faut souligner que le pays ne présentemême si le manque d’eau dans certaines zones peut entraîner des infections hydriques. Dans ce sens, la Tunisie dispose d’un bon réseau pharmaceutique avec des centres qui sont régulièrement approvisionnés. Vous pourrez donc bénéficier d’une assistance optimale. Toutefois, vous devez aussi éviter de vous baigner ou de patauger dans les eaux stagnantes en préconisant les endroits à accès facile.