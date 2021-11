Sommet France : "S'appuyer sur les territoires pour bâtir un plan stratégique" (D. Arino)

Devenir le Pays de référence symbole d’un tourisme responsable est un défi à notre portée. Cela passe par une véritable stratégie de développement du tourisme français, en prenant en compte l’ensemble des composantes d’un tourisme vertueux, efficace économiquement, socialement, respectant et valorisant les écosystèmes.



Cela passe par un plan stratégique global s’appuyant sur les Régions, les territoires et les stations, associant les élus et les acteurs locaux.



Une vision globale, une déclinaison régionale et locale loin des effets d’annonce, des mesurettes qui ont caractérisé la politique de l’Etat depuis plus de 30 ans.



L’Etat a failli. Il est temps de se mettre au travail pour construire le tourisme de demain. Nous avons les atouts pour réussir ce défi.



Le Président de la République a également évoqué les défis que doivent relever les transports. C'est, effectivement, un enjeu important.



Il faut harmoniser l'ensemble des transports et l'intermodalité. Cadencer les trains à Roissy pour permettre aux clients internationaux de rejoindre facilement la Province, mettre en place des relais : location de véhicules électriques après l'avion et le train et prévoir les aménagements.



Je ne parle pas du CDG Express, un dossier qui date de plus de 30 ans, et qui n'est toujours pas mis en place. Si ce sommet peut aussi permettre à la SNCF et à Air France de se parler ! Il faudrait avoir une vision à 360° sur ce volet et qu'un transport puisse prendre le relais de l'autre ou se compléter !



Quand on voit que sur l'axe Bordeaux-Paris, où les vols sont supprimés, la SNCF a baissé dans le même temps sa capacité de 30%...



En somme, une politique volontariste en matière de transport jusqu’au dernier kilomètre, une structuration des filières, une simplification des règles administratives, une politique massive de formation des personnels et de revalorisation des métiers, une régulation des flux pour les sites sensibles, une valorisation des circuits courts, un plan d’aide massif à la création de lits chauds, tels devraient être les premiers chantiers.



Le Président de la République a évoqué plusieurs axes de travail, mais il faut du concret.



Concernant les investisseurs conviés, je serai curieux de connaître où vont leurs investissements...



Nous avons perdu la bataille de la commercialisation en étant trop dépendants des plateformes de commercialisation, qui captent une part croissante de la valeur ajoutée. Les gros opérateurs du tourisme passent, les uns après les autres, dans les mains de groupes étrangers. Il est donc temps de reprendre la main sur notre développement.