Emmanuel Macron : "Devenir la 1ère destination durable d'ici 2030"

L'autre défi passera par l'adaptation des infrastructures de transport. " Nous avons beaucoup de travail à faire ", a lancé Emmanuel Macron.



Ferroviaire, aérien, maritime... Le chef de l'Etat veut ouvrir le chantier de la "modernisation et de la revalorisation" .



"Nous devons refaire de la France un vrai hub régional et international, et c'est un vrai défi vis-à-vis des enjeux liés au climat" .



Intermodalité, développement des voies vertes et bleues font partie des sujets.



Autre élément du discours d'Emmanuel Macron la montée en gamme de l'hôtellerie et de la restauration, aussi bien en métropole que dans les territoires d'Outre-Mer.



"Nous avons sur le territoire français un énorme défi de modernisation de nos infrastructures, nous devons y travailler massivement. Nous avons des trésors en Outre-mer et quand on se compare avec certains voisins, nous ne sommes pas au niveau de l'infrastructure.



Sur ce sujet, je veux qu'on arrive à mobiliser une réponse en lien avec la Caisse des Dépôts, mais aussi les initiatives privées et publiques. Nous devons bâtir un cadre pour attirer les investisseurs."