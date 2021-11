Expedia : "le tourisme rebondit beaucoup plus vite que nous le pensions"

Et pour éviter de se reposer sur ses lauriers et surtout se rappeler au bon souvenir des touristes, Expedia a renouvelé son partenariat avec Atout France.



" Nous allons dépenser jusqu'à 6 millions d'euros pour l'année 2022, un investissement partagé entre Atout France et nous. En sachant que lors de notre précédent partenariat, nous avions investi tout juste moins de 9 millions entre 2018 et 2021, " précise Ariane Gorin.



Un partenariat qui serait unique en Europe, en raison des montants annoncés.



Cette augmentation de l'investissement s'expliquerait en partie par un rebond inattendu du tourisme et donc l'opportunité pour Expedia de capter de nouvelles clientèles.



" Dans certains endroits, le tourisme rebondit beaucoup plus vite que nous le pensions. La demande est revenue et elle va continuer. Nous allons travailler sur les actions marketing pour mieux faire découvrir la destination. "



Avec la mise en place de parcours dans les régions, la volonté de mettre aussi bien la France auprès du public français qu'étranger.



L'enjeu sera de mieux cibler les voyageurs, mais surtout apporter la meilleure réponse possible à ces personnes, dans un pays où l'offre est légion, mais pas toujours assez bien visible.



Ce n'est pas tout, car l'organe de promotion de la France a aussi rejoint l'engagement sur la durabilité de l'UNESCO promu dans l'industrie touristique par Expedia.



Le projet regroupe 5 items, dont un sur la suppression des plastiques à usages uniques.



Si cela a commencé en Thaïlande, avec les hôteliers locaux en 2019, depuis Accor a rejoint le mouvement et maintenant Atout France.



" Atout France à ce niveau vient dans un rôle de mise en avant de l'engagement auprès des professionnels et du public. Ainsi, plus les acteurs auront un comportement durable et plus la destination sera attractive. "