Sommet France : "Le plan tourisme doit être exécuté dès janvier 2022" (Jean-Baptiste Lemoyne)

" Au vu des témoignages que nous avons reçus tout au long de la soirée, c'est une réussite, même pour une version bêta.



D'ailleurs pas mal d'acteurs veulent que nous continuions.



Nous allons réfléchir à institutionnaliser l'événement, sur une fréquence annuelle. Cela pourrait être un événement où nous rendons public un certain nombre de données. " annonce Jean-Baptiste Lemoyne.



Et revenant sur la journée de travail, le secrétaire d'Etat s'est félicité des nombreuses idées et nombreux échanges qui ont été émis durant le Sommet Destination France.



" A l'écoute des dirigeants internationaux, le fait que le Président s'empare du sujet tourisme et les rencontre, ça marque.



Pour revenir sur l'après-midi, trois tables rondes ont eu lieu sur l'attractivité, les transformations, les investissements.



Sur la 1ère ce qui était intéressant, c'est que nous ne devons pas rester les deux pieds dans les mêmes sabots, car des destinations investissent très forts.



Un pays est revenu en boucle : l'Arabie Saoudite, avec des investissements en trillions. Nous sommes dans un contexte où des destinations émergent en 20 ou 30 ans.



Nous sommes perçus comme ayant un potentiel qui reste à développer. Nous pourrions penser que nous sommes numéro 1 et que nous pourrions seulement chercher à nous améliorer.



Le patron de Virtuoso nous disait que 55% des clients vont à Paris, alors qu'en Italie les arrivées sont plus diffuses. Il nous a dit que nous avions une magnifique offre en région, mais qui doit être plus visible.



Quand nous parlons de répartition des flux sur le territoire, cela renvoie à un enjeu d'attractivité, donc du marketing, de la promotion et des sujets plus structurants avec les collectivités. "