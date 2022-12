Transformation digitale : 22 lauréats soutenus par Atout France

Cet AMI vise à soutenir le développement et le rayonnement des start-ups touristiques françaises, en facilitant l’identification de terrains d’expérimentation territoriale. Il s’appuie sur un partenariat étroit avec les incubateurs touristiques territoriaux et les Régions. 16 candidatures ont été enregistrées.



10 premières plateformes lauréates sélectionnées à ce stade :

- Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine / Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine ;

- Agence de Développement Touristique de la Marne / Oenotourisme Lab ;

- Agence Départementale du Tourisme de l’Aube en Champagne / Slow Tourisme Lab ;

- Centre Etudes Recherches Touristiques / Provence Travel Innovation.

- Comité Régional du Tourisme Centre Val-de-Loire ;

- Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ;

- French Tech in the Alps / Alpes Tourisme Lab ;

- Lekko ;

- Paris & Co / Welcome City Lab ;

- Solutions & Co – Agence de développement économique des Pays de la Loire ;



Suite à la décision du jury, 5 autres plateformes candidates sont également invitées à fournir des précisions complémentaires pour une éventuelle sélection ultérieure.



Accompagnement

L’accompagnement permettra aux plateformes territoriales sélectionnées de faciliter le déploiement de plusieurs expérimentations associant des territoires ayant des besoins spécifiques et des start-ups proposant de nouvelles solutions innovantes en capacité d’y répondre.