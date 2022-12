Tourisme durable : 41 projets soutenus par Atout France

Cet AMI a pour objectif de favoriser l’émergence de projets exemplaires en matière de tourisme durable dans toutes les Régions. Atout France a reçu 69 candidatures.



33 projets lauréats ont été retenus à ce stade, répartis au sein d’une très grande majorité de régions métropolitaines et outre-mer. Ces projets permettent également de couvrir des thématiques faisant écho à toutes les composantes du tourisme durable.



Mobilités durables et accès :

- Sarthe Tourisme, Rivières de l’Ouest, destination fluvestre durable

- Agence du Tourisme de la Corse, Itinéraire cyclotourisme GT20

- Voies Navigables de France, Tourisme fluvestre autour de la Loire

- Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, Stratégie mobilité et dernier kilomètre

- Conseil régional du Centre-Val de Loire, Mobilités durables à Beauval

- Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Stratégie Cyclotourisme

- Comité Régional d'Equitation d'Occitanie, Grands itinéraires équestres en Occitanie

- Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, Liaison cyclo-touristique « Les Tarnauds à Vélo »



Tourisme pour tous / Accessibilité :

- Isère Drôme Destination Juniors, Accompagnement des centres de vacances de l'Isère et de la Drôme

- Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Audit d’accessibilité

- Etablissement public national du Mont St Michel, Destination pour tous



Formation et sensibilisation des professionnels au tourisme durable / Démarche RSE :

- Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, Outils numériques et pédagogiques

- Association PEUPL'EN HARMONIE, Projets touristiques villageois basés sur la préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels guyanais

- Tahiti Tourisme, Professionnaliser les comités du tourisme en Polynésie Française

- Solutions&co, Académie de e-tourisme

- Landes Attractivité, Démarche RSE dans les Landes

- Comité Martiniquais du Tourisme, Ecotourisme en Martinique



Structuration de propositions touristiques agrégées durables :

- Petites Cités de Caractère de France, Plan d’action slow tourisme et ville durable

- VAOLO SAS, Mon premier voyage durable en Occitanie

- Communauté d'Agglomération de Vesoul, séjours touristiques bas carbone en ville

- Office de Tourisme d'Amiens Métropole, séjours touristiques bas carbone en ville

- Agir pour un Tourisme Responsable, Voyage bas carbone

- Office de Tourisme de Dijon Métropole, Destination oenogastronomique durable



Aménagement d’une offre touristique durable :

- Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Transition du château de Gaillon

- Département de la Nièvre, Réhabilitation de la base de sports de pleine nature Activital

- Grau du Roi Développement, Camping de l'Espiguette 2030

- Mairie de Plomeur, Aménagement de la Pointe de la Torche

- Département de la Haute-Saône, Aménagement de la station Planche des Belles Filles

- Brest terres océanes, Offre touristique durable à la Rade de Brest