Occitanie : "Pourquoi vouloir toujours aller chercher des clientèles lointaines ?"

TourMaG.com - Justement un projet qui englobe tout le monde ce doit être le cas d'Alentour. Qu'avez-vous contre la plateforme de digitalisation des activités ?



Jean Pinard : Je trouve que nous n'attaquons pas la problématique de la bonne manière.



Selon moi, la commercialisation en France doit passer par la définition d'un objet coopératif. Je pense que ce soit le Club Med, la Région Occitanie ou encore Selectour, ont beaucoup en commun pour vendre la destination France.



Ce que je dénonce avec Alentour, c'est qu'il n'y a pas de réflexion stratégique et que nous avons choisi une solution technologique et un modèle économique dont le but est de faire gagner de l'argent à une entreprise.



J'ai bien compris qu'Alentour gagnera de l'argent en allant chercher l'audience des destinations et notre sourcing de gestion de données. Ce n'est pas ce que j'appelle un partenariat.



Je ne rentrerai pas dans un système qui prendra une commission aux opérateurs.



TourMaG.com - Pour vous, est-ce un projet viable ?



Jean Pinard : De mon côté, je pense qu'il y a peu d'argent à gagner sur la commercialisation en France des activités.



Le peu d'argent devrait être laissé aux agences de voyages qui ont vraiment souffert. Nous avons en tant que destinations et acteurs du tourisme, une obligation de solidarité envers toute la chaîne.



Ma réflexion de départ étant que pour vendre la France, il nous faut une marque. Nous ne pouvons pas critiquer Booking et vouloir le concurrencer, en ayant pour unique stratégie d'empiler les marques de destinations.



En France, vous avez plus de 2 000 marques, entre les offices de tourisme, les agences de développement touristique, les comités régionaux de tourisme, etc.



Là où Booking se vend avec une seule marque dans 170 pays. Le combat est inégal.



Mon projet serait Book France.