Activités de loisirs : quelles ambitions pour Alentour ?

Mais pour quelle ambition ? Et bien celle " de créer de la valeur pour les acteurs du tourisme des territoires, en donnant de la visibilité à l’offre touristique locale et en encourageant l’innovation , ajoute la Banque des Territoires.



Ainsi, Alentour permet d’un côté aux fournisseurs d’activités de développer leur visibilité et d’augmenter leurs revenus en ayant accès à un nouveau canal de distribution numérique.



De l’autre, elle donne aux offices de tourisme, hôtels et autres structures d’hébergement, accès à une plateforme d’offres touristiques riche et intuitive pour mieux répondre aux besoins des voyageurs ".



Les voyageurs, quant à eux, reçoivent au cours de leur séjour, une liste personnalisée et réservable envoyée par leur hébergeur ou par l’Office de Tourisme de la destination où ils se trouvent.



Ils pourront recevoir à plusieurs moments de leur séjour, lors de la réservation de leur hôtel ou lors de leur arrivée sur place par exemple, un sms ou un email cliquable et personnalisé leur donnant accès à une liste complète d’activités à proximité, réservables immédiatement depuis leur smartphone, que les équipes d’Alentour auront agrégées et consolidées pour les hébergeurs et institutionnels.



Ils auront également la possibilité de scanner un QR code à l’hôtel ou à l’office du tourisme, et les hôtels pourront afficher la carte interactive géolocalisant les loisirs à proximité pour conseiller leurs clients.