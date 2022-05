Outdoor : Alentour étoffe son offre avec Vakario

La connectivité avec cette société française, proposant à ses clients un outil simple et intuitif pour gérer leurs réservations, est parfaitement en ligne avec nos objectifs : nous souhaitons donner toujours plus d’opportunités aux petits prestataires d’activités d’être visibles et réservables en ligne, pour qu’ils gagnent en autonomie

Alentour a signé un accord avec Vakario qui a développé YoPlanning, un logiciel dédié à la gestion sur Internet.Le nouvel accord va donner accès aux prestataires de tourisme qui ne sont pas équipés à un logiciel de réservation en ligne.YoPlanning fonctionne par abonnement et permet de gérer toutes les ressources des prestataires de façon automatisée afin de générer un catalogue d’activités réservables en ligne.Les prestataires d’activités de loisirs qui vont utiliser le logiciel YoPlanning et pourront êtrehébergeurs et des institutionnels du tourisme (1 600 à ce jour).”, explique Timothée de Roux, président d’Alentour