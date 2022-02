The Originals Hotels veut intensifier ses ventes GDS

L’arrivée à l’automne dernier d’un nouveau président du conseil d’administration, Frédéric Puythorac, hôtelier à Dax, doit marquer l’accélération d’une transformation déjà engagée par l’équipe permanente du siège, sous la conduite du directeur général, Philippe Marguet.



Ce redéploiement passe par plusieurs axes dont l’objectif est la (re)conquête de nouveaux adhérents, un rétablissement du CA et surtout une plus grande indépendance vis-à-vis des OTAs, en diversifiant la distribution.



D’ores et déjà, une vingtaine d’hôteliers a rejoint la coopérative entre 2021 et le début 2022.



Ils ont été convaincus par le modèle économique qui permet la gestion indépendante et la mutualisation des moyens, des achats, des outils…



La volonté reste de retravailler la présence européenne, limitée aujourd’hui à moins de 20 hôtels, et faire adhérer directement les candidats à la coopérative.



Objectif : retrouver un inventaire de 480 établissements avant 2025, en privilégiant plutôt le haut de gamme.