Plan de reconquête du tourisme : une première concertation sur les enjeux du tourisme littoral

Emmanuel Macron avait annoncé un plan de reconquête du tourisme, le 2 juin dernier, et la première réunion des concertations destinées à l’élaboration de ce plan se tiendra ce jeudi 8 juillet 2021, autour d'Alain Griset et de Jean-Baptiste Lemoyne. Cette première réunion portera principalement sur les enjeux du tourisme littoral, tandis que le plan de reconquête et de transformation du tourisme sera présenté à l’automne.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 8 Juillet 2021

Le plan de reconquête et de transformation du tourisme annoncé par le Président de la République le 2 juin dernier lors de son déplacement dans le Lot devrait voir le jour d'ici l'automne 2021.



Pour le préparer, plusieurs réunions de concertations seront programmées, dont la première se tiendra, ce jeudi 8 juillet 2021, à Châtelaillon-Plage (17), autour d'Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, et de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie.



Elle portera principalement sur les enjeux du tourisme littoral et sera suivie de quatre autres rendez-vous d’ici à la fin septembre autour du tourisme rural, culturel, urbain et d’affaires, et du tourisme ultramarin.

Cinq axes majeurs pour échanger et dégager des solutions " Pour faire face aux conséquences de cette crise inédite et accompagner les secteurs les plus touchés dans la sortie de crise, ces consultations avec les acteurs économiques et les élus de l’ensemble de nos territoires seront capitales pour élaborer le plan de reconquête du tourisme , a déclaré à cette occasion, Alain Griset. Nous avons des ambitions fortes pour ce plan dont l’objectif est de renforcer l’excellence touristique française et son rayonnement à l’international".



"Le tourisme français est 1er sur le podium des destinations mondiales, malgré cette crise. Notre objectif est de conforter cette 1ère place en offrant à nos visiteurs français et du monde entier, des expériences uniques, renouvelées, toujours plus durables et à la hauteur des attentes des clientèles , a ajouté Jean-Baptiste Lemoyne.



En effet, ce plan " a ainsi pour ambition, au-delà des aides d’urgence mises en place par le Gouvernement, de soutenir l’investissement des acteurs du tourisme et de les accompagner dans une logique de transformation en intégrant toujours plus des dimensions de durabilité et de numérisation ", précise le Ministère de l’Economie dans un communiqué.



Les concertations avec les acteurs du secteur se dérouleront autour de cinq axes majeurs, lesquels permettront d’échanger et de dégager des solutions pour :



- améliorer la formation et l’attractivité des métiers du tourisme,



- valoriser notre patrimoine vert, naturel et culturel,



- assurer la montée en qualité de l’offre touristique,



- favoriser l’investissement dans les infrastructures et notamment de mobilité douce,



- et enfin accélérer la numérisation du secteur.

