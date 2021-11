Passe sanitaire : Emmanuel Macron veut accélérer le rappel de la 3e dose

"Vaccinez vous pour pouvoir vivre normalement" a t-il lancé. "Etre libre implique d'être responsable. Toutes les études montrent que 6 mois après l'injection l'immunité diminue"



Le Président de la République veut accélérer la campagne de rappel notamment chez les plus âgés et les plus vulnérables : "Je vous appelle à vous protéger si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois. Pour les plus de 65 ans, à partir du 15 décembre il faudra justifier d'un rappel pour prolonger le passe sanitaire."



Une campagne de rappel pour les 50 à 64 ans sera également lancée en décembre.



" Le vaccin ne suffit pas il faut redoubler de vigilance. Tous les assouplissements envisagés seront reportés : le masque à l'école sera maintenu. Et les gestes barrières doivent aussi être maintenus. " précise Emmanuel Macron.



Les contrôles du passe sanitaire dans les ports, gares et aéroports seront renforcés.