3eme dose : quels sont les Français éligibles ?

"Nous allons aussi inviter les médecins à convaincre les plus réfractaires."

25 millions de Français sont concernés. 6 millions de Français ont déjà reçu cette troisième dose. Il reste donc 19 millions de Français à vacciner.Pour répondre à cette demande, le gouvernement va redévelopper des barnums de vaccination, déployer de nouveaux centres de vaccination et renforce les existants.a précisé Olivier Véran.Dans le même temps, le passe sanitaire va évoluer. Il ne sera plus actif à partir du 15 décembre 2021, pour les plus de 65 ans n'ayant pas reçu la 3e dose dans un délai de 7 mois après la seconde dose.Et à compter du 15 janvier 2022, le pass sanitaire ne sera plus actif pour tous les adultes de plus de 18 ans si le délai de 7 mois après la 2e dose est également dépassé.Enfin, autre mesure, la durée de validité du test sera de 24h pour bénéficier du pass sanitaire pour les non vaccinés. Ces annonces étaient attendues suite au conseil de défense organisé mercredi 24 novembre 2021.