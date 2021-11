Polynésie française : double dose obligatoire pour transiter aux Etats-Unis

Tahiti Tourisme a d'ailleurs publié une note expliquant le protocole à respecter pour les voyageurs en escale ou en transit par les Etats-Unis.



Car attention les autorités américaines ne reconnaissent pas le statut vaccinal des personnes rétablies de la covid-19 et ayant reçu qu'une seule de dose de vaccin (sauf Janssen qui nécessite une dose).



"Ce qui change avec les vols qui transitent vers les Etats-Unis, c'est que les voyageurs doivent avoir réalisé obligatoirement deux doses de vaccin à part pour Janssen. Les compagnies aériennes refusent l'embarquement des personnes qui ont qu'une seule dose après avoir contracté la maladie." nous explique Gilbert Cisneros Président d'Exotismes.



Pour rappel les vaccins acceptés sont les suivants : Janssen (une seule dose), Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, l’Indien Covaxin, Covishield (fabriqué par AstraZeneca en Inde) et enfin les Chinois Sinopharm et Sinovac. Pour que le schéma vaccinal soit considéré comme complet il faut compter 14 jours après la seconde dose.



"Lorsque les vols passaient par le Canada, c'était moins contraignant, le schéma : rétablissement de la covid-19 plus une dose était reconnu et surtout nous n'avions pas besoin de faire de test au retour", nous précise Bruce McNamara, directeur de la production de Beachcomber Tours.



En effet les voyageurs vaccinés devront non seulement présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h avant l'embarquement au départ de l'hexagone, mais également au retour au départ de l'aéroport de Papette.