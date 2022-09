La Réunion se tourne vers un tourisme plus inclusif

crescendo

La notoriété est un concept très important, qui accompagne tous les canaux de ventes et dans ce sens, nous allons signer des conventions de partenariats avec des professionnels du tourisme comme Misterfly et Exotismes, mais aussi avec des compagnies aériennes telles Air France, Air Austral et Corsair. Ces conventions vont nous permettre de mettre en place des opérations avec des journalistes, des agences de voyages, etc.

Tous les hôtels affichent complet, il va être compliqué de trouver des chambres

La reprise va doncpour l'IRT et la fin de l'année promet d'être intense avec...Et c'est, réalisée en partenariat avec Air Austral et TourmaG.com, qui a donné le coup d'envoi de cet agenda bien chargé, début septembre.L'événement a permis d'à La Réunion, pour leur faire vivre l’île intense et découvrir la richesse du tourisme local.En parallèle, des tournages d’émissions à forte audience sont prévues à La Réunion, dont, en collaboration avec l'IRT pour. Au programme : des rencontres, des baleines, Mafate et plein de découvertes sensorielles autour du patrimoine culturel et gastronomique de l'île intense.", précise Susan Soba.Enfin, l’année 2022 marquede La Réunion qui se déroulera du 20 au 23 octobre. "", précise Patrick Lebreton.A noter qu'au-delà des grands noms du trail qui viendront rivaliser sur la "Diagonale des Fous",viendront mettre en lumière un format méconnu et pourtant tout aussi hors-norme :Aux côtés du présentateur,, formeront la « Team Koh-Lanta » : une course de 150 km et 8 000 mètres de dénivelé positif à travers l’île.En parallèle,s’élanceront sur des formats individuels : Alix sur le Trail de Bourbon (109 km et 6 000 mètres de dénivelé positif) et Dorian sur la mythique Diagonale des Fous (165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif).