Voyage en Martinique, les infos à savoir Voyage en Martinique : informations utiles

Qu’il s’agisse de vacances en famille ou d’une aventure en solo, la Martinique offre un cadre paradisiaque qui vous garantit un dépaysement total. Pour bien préparer votre séjour en Martinique, je vous propose ce guide minutieusement élaboré.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mardi 26 Juillet 2022







Sommaire :



Peut-on voyager en Martinique actuellement ?



Quelles conditions d'entrée en provenance de l'outre mer ?



Quelles conditions d'entrée en provenance de l'étranger ?



Déplacements maritimes : quelles conditions d'entrée ?



Combien coûte un voyage en Martinique ?



Quand partir en Martinique ?



Comment est la météo selon les mois ?



Les lieux incontournables

Peut-on voyager en Martinique actuellement ? 16 mai 2022, un allègement de certaines mesures sanitaires a été mis en place pour les déplacements entre l’Hexagone et les outre-mer.



Les motifs impérieux, notamment, ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés (à l’exception de Wallis-et-Futuna) et un test négatif à la Covid-19 n'est plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés.



Le port du masque n'est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion, mais il reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres dans les espaces clos.



En ce qui concerne la Martinique, plus précisément, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Martinique et l'Hexagone par avion doit être munie :



- soit du résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement ;



- soit d'un justificatif de son statut vaccinal : 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax) ; 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson&Johnson) ; 7 jours après l’injection (une seule injection nécessaire) d’un vaccin chez les personnes ayant déjà eu un antécédent de Covid-19.



Quelles conditions d'entrée en provenance de l'outre mer ? provenance et à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement, ils devront présenter le résultat négatif d'un test RT-PCR de moins de 72 heures avant le vol ou le résultat négatif d'un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol.



Quant aux passagers de 12 ans et plus en provenance de Guyane, s’ils ne présentent pas un schéma vaccinal complet, ils doivent justifier leur déplacement d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.



Ils doivent également présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures avant le vol ou le résultat négatif d'un test antigénique de moins de 48 heures avant le vol.



Ils doivent enfin présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la Covid-19 ;

Quelles conditions d'entrée en provenance de l'étranger ? entre la France et les pays étrangers sont rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs.



Pour les passagers aériens en provenance d'un pays vert et à destination de la Martinique, toute personne de douze ans ou plus doit être munie :



- soit d'un résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement ;



- soit d'un justificatif de son statut vaccinal ;



- soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (résultat positif à un test PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant - durée de validité : six mois).



Pour les passagers de 12 ans ou plus en provenance d'un pays orange et à destination de la Martinique et non-vaccinés, ils doivent justifier que leur déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.



En outre, ils s'engagent à présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures avant l'embarquement ; accepter qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée.



Les mineurs non vaccinés peuvent voyager sans motifs impérieux, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination ou à s'auto-isoler, s'ils accompagnent une ou des personnes majeures vaccinées.



Les mineurs de plus de 12 ans non vaccinés doivent néanmoins présenter le résultat négatif d'un test RT-PCR de moins de 72 heures ou d'un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement.



Quant aux voyageurs en provenance d'un pays rouge et à destination de la Martinique, ils doivent justifier que leur déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.



En outre, ils s'engagent à :



- présenter le résultat négatif d'un test PCR réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement ou antigénique de moins de 24 heures avant l'embarquement ;



- accepter qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;



- déclarer sur l'honneur leur lieu d'isolement.



Les mineurs non vaccinés peuvent voyager sans motifs impérieux, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination ou à s'auto-isoler, s'ils accompagnent une ou des personnes majeures vaccinées.



Déplacements maritimes : quelles conditions d'entrée ? déplacements maritimes sont analogues à celles des déplacements aériens.



Néanmoins, les jours en mer sont pris en compte dans la durée d'isolement de 7 jours d'isolement pour les personnes qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet.



Aussi, toute arrivée en Martinique doit être déclarée au CROSS AG par courriel (



- la déclaration d'entrée jointe dûment complétée à transmettre 24h au moins avant l'horaire prévu d'arrivée ;



- tout document justificatif du motif impérieux ;



Combien coûte un voyage en Martinique ?



Un vol entre Paris et Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, est estimé à 670 euros.



En haute saison, ce tarif peut monter jusqu’à 800 euros. Pour une location de voiture, ne comptez pas moins de 200 euros pour une durée de 7 jours.





Concernant votre hébergement, les hôtels 2 et 3 étoiles proposent des nuitées entre 50 et 65 euros, selon la saison et les services inclus.



Pour découvrir la nourriture locale, prévoyez un budget d’environ 40 euros par jour et par personne.



Quand partir en Martinique ?



Sachez que la température de l’eau est de 27°C toute l’année.



Comment est la météo en Martinique selon les mois ? La saison sèche démarre en décembre et se poursuit jusqu’à début mai. La température moyenne est de 29°C.



De plus, c’est une période qui vous réserve un climat agréable avec des températures favorables avec moins de jours de pluie par rapport à la période entre juin et novembre. Par exemple, vous pouvez vous attendre à environ 7 jours de pluie en mars.



Or, ce sont des pluies moins importantes que durant la période humide. La saison sèche - ou carême - est aussi propice à la randonnée et à l’observation des baleines.



Les lieux incontournables en Martinique



Les plages martiniquaises

Des vacances en Martinique sont synonymes de longues journées de farniente sur les plages de sable blanc. Imaginez-vous à l’Anse Mitan ou à la plage des Salines située à Sainte-Anne, entourée par une végétation abondante. Je vous recommande également la plage de l’Anse-Couleuvre et celle de l’Anse Michel. Se baigner dans les eaux turquoise, lire un livre sous les cocotiers ou sélectionner une activité nautique qui vous passionne, vous n’aurez que l’embarras du choix !



Voir le Cap 110

Cet ensemble de sculptures s’élevant au sommet de l’Anse Cafard compte 15 statues. Chacune a une hauteur d’environ 2,50 m. Elles font face à la baie du Diamant. C’est un monument à l’honneur des milliers de personnes ayant péri à cause de la traite des noirs. En effet, un négrier s’est échoué dans ces environs, il y a 192 ans, faisant des centaines de victimes.



Se promener au jardin de Balata

Pour vous offrir un moment d’exception dans un décor naturel exquis, dirigez-vous au jardin de Balata. Vous pourrez y admirer près de 3 000 espèces végétales et des fleurs exotiques très rares. Ce jardin tropical a été fondé au début des années quatre-vingt grâce à une initiative de Jean-Philippe Thorze. Cet espace botanique offre également une parenthèse agréable pour les balades familiales. En effet, les plus petits peuvent s’aventurer dans le parcours suspendu au cœur des arbres pour avoir une meilleure vue des différentes plantes du jardin de Balata.



Le Tombolo

Ce phénomène exceptionnel n’est pas sans rappeler l’épisode de l’Exode. Visible en saison sèche, le Tombolo ou flèche de sable, est une vision qui vous surprendra. C’est un chemin qui vous mènera jusqu’à l’îlet Sainte Marie. Aussi, il faut souligner que vous n’avez pas le droit de vous baigner dans cette zone. Pour admirer toute la splendeur de ce spectacle naturel, vous pouvez faire un vol en hélicoptère pour survoler cette zone mais aussi les autres lieux magiques de l’île.



Aller au village de la Poterie

Durant votre séjour en Martinique, incluez le village de la Poterie dans votre programme. C’est un espace où l’ancien monde semble encore bien vivant. Les ateliers d’artisanat sont toujours actifs pour vous donner une idée sur le déroulement de la chaîne de production. Cette visite sera une excellente opportunité de ramener quelques souvenirs pour vos amis.



Visiter l’habitation Céron

Il s’agit d’une vieille sucrerie qui remonte au XVIIe siècle. Située dans un cadre enchanteur, l’habitation Céron est un périple qui mobilisera tous vos sens. Vous pouvez faire une initiation au travail du cacao, une dégustation qui vous fera découvrir les différentes créations exclusives de la maison et un exposé enrichissant sur son histoire. Aussi, assurez-vous de faire une promenade dans le somptueux jardin de l’établissement. Par ailleurs, il porte le label de qualité « Jardin remarquable ». Si vous souhaitez acheter des cadeaux, l’épicerie fine disponible sur place est un passage obligatoire.



Nager dans la Baignoire de Joséphine

La Baignoire de Joséphine est un magnifique lagon qui se trouve à environ 2 km au sud de l’île aux fleurs. Elle est située entre l’îlet Thierry et l’îlet Oscar. S’élevant au cœur de l’océan Atlantique, elle est réputée pour ses eaux d’azur et la richesse de ses fonds sous-marins.



Explorer les marchés

Si vous souhaitez véritablement vous mélanger aux locaux, rendez-vous dans les nombreux marchés de l’île. Ces lieux de rassemblement se caractérisent par un dynamisme chaleureux et une ambiance joyeuse. Le marché couvert de Fort-de-France est sans doute l’expérience ultime de cette effervescence. Vous y trouverez des stands hauts en couleur proposant épices, plantes médicinales, ainsi que des étals de liqueurs.



Découvrir les distilleries

Vous rendre dans les nombreuses distilleries de la Martinique sera une manière originale d’explorer un fondement de la culture locale. Au total, douze distilleries évoluent sur l’île. J'évoquerai la distillerie Saint-James, l’habitation Saint-Étienne ou encore l’habitation Clément. Aussi, si vous êtes de passage à Sainte-Luce, vous aurez l’occasion de déguster le fameux rhum Trois Rivières dont la production remonte à plus d’un siècle. Ces établissements jouissent d’une renommée solide qui dépasse les frontières de l’île. En effet, les rhums produits en Martinique portent le label AOC.



Visiter les musées

Même si la Martinique est surtout réputée pour ses somptueux paysages dignes d’une carte postale, c’est aussi un lieu de mémoire. Ainsi, veillez à inclure une visite à la Savane des esclaves dans votre itinéraire. Il s’agit d’un musée à ciel ouvert qui englobe une superficie de 3 hectares. Se trouvant aux Trois Îlets, cet espace représente une reconstitution réaliste d’un village amérindien. En explorant ce site créé en 2000, vous enrichirez vos connaissances autour du mode de vie des anciens habitants de l’île. Gilbert Larose, qui est derrière ce projet unique visait à mettre en avant l’histoire de la Martinique et sa richesse humaine.



Pour une visite agréable, il est préférable de faire une réservation à l’avance.

De même, je vous invite à découvrir le musée Franc Alvord Perret. Cette structure commémore un événement tragique : l’éruption volcanique de la montagne Pelée qui a eu lieu le 8 mai 1902. En 1933, le vulcanologue américain Franck Perret a fondé ce mémorial pour y exposer plusieurs documents se rapportant à cette journée triste. En découvrant les nombreuses photos et autres pièces exposées dans cet espace de recueillement, vous réaliserez l’ampleur de cette catastrophe et son empreinte indélébile.



Il sera également intéressant de visiter le Musée de la Pagerie qui était la demeure d’enfance de l’impératrice Joséphine. C’est aussi un puissant rappel de la souffrance subit par près de 300 esclaves qui ont travaillé dans la fabrication sucrière durant trois siècles.



Assister au carnaval de l’île

Événement majeur sur l’île, le carnaval est une occasion exceptionnelle de vous initier à la tradition locale. Il célèbre la fusion entre la culture africaine, amérindienne et européenne. Les préparations commencent en janvier. Or, vous remarquerez que ce n’est qu’au mois de février que les rues s’animent au rythme des cortèges. Durant ces 5 jours de célébration, les Martiniquais évoluent dans les rues en portant de magnifiques costumes. La musique est aussi au rendez-vous dans ces parades marquées par la présence des bradjak, des véhicules que l’on métamorphose de manière artistique. Vous l’aurez compris, tout le monde doit participer à la fête. Commencez déjà à imaginer votre costume !



Découvrir les paysages exceptionnels

Ainsi, munissez-vous de chaussures de marche, pensez à vous hydrater et partez à la conquête de la forêt tropicale époustouflante.



