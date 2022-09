La tempête Fiona n’a pas douché les fortes ambitions touristiques de la Guadeloupe

Sur place, l’offre s’enrichit pour coller aux demandes des visiteurs à la recherche de tourisme durable et responsable. On se ressource « sur les traces des tortues marines ».



On sillonne Marie-Galante à vélo et l’on se repose dans de nouveaux écolodges comme le Konojara, à Sainte-Anne, avec des cabanes cosy de 80 m2.



Côté activités, les enfants pourront s’amuser dès trois ans avec un Jetskid électrique et les familles profiter, au ranch de Moreau, d’une balade à cheval de trois heures à travers la forêt et les bananeraies.



Le spiritourisme est aussi l’un des axes de développement de la Guadeloupe.



« A chaque séjour, on peut faire en Guadeloupe de nouvelles découvertes », affirment, en chœur, les responsables du secteur qui mettent aussi en avant « les visites à pied de Pointe-à-Pitre », des promenades à vélo dans la capitale grâce au Karuvelo, le « Velib guadeloupéen » sans oublier la renaissance du musée Schoelcher qui devient le Musart.



Un nouveau chapitre s’ouvre pour le tourisme en Guadeloupe.