Guadeloupe : vers un retour de la croisière cet hiver ?

La croisière aux Antilles a été stoppée net par la pandémie de covid. Mi-octobre 2021, les autorités ont pris la décision d'annuler la saison en Martinique et Guadeloupe, en raison de l'épidémie de coronavirus.Le retour des escales est attendu par les armateurs, mais également par les professionnels du tourisme sur place.Comme le rappelle la CLIA, la Guadeloupe et la Martinique sont les deux départements français qui dépendent le plus de l’économie bleue avec respectivement 7,1% et 6,4% d’emplois maritimes.Sans compter également le business généré par la croisière pour les agences de voyages de ces départements : la moitié des passagers de ces croisières sont une clientèle locale.