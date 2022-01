Air Belgium reprend ses vols vers la Martinique au 11 janvier

« Nous sommes assez échaudés et désœuvrés de ce qui s’est passé avec les Antilles françaises » , nous confiait en décembre Niky Terzakis, P-DG de la compagnie belge. « A chaque réouverture, nous avons dû arrêter les opérations en catastrophe quelques semaines après. Ceci 4 ou 5 fois. Cela représente des millions de pertes et nous avons eu des clients en pleurs sans retour après avoir été prié de quitter leurs hôtels sans délai » , s’agaçait-il aussi.



Si les vols vers la Guadeloupe avait été maintenus, le troisième point de cette route triangulaire avec Bruxelles sera donc finalement à nouveau desservi dès le 11 janvier, à raison de 2 vols par semaine.



Dès la semaine prochaine, le réseau commercial passager d’Air Belgium comprendra donc des lignes vers la Guadeloupe et Martinique, vers Punta Cana et Curaçao, et vers l’île Maurice.



Air Belgium maintiendra ce réseau sur l’été prochain et prévoit d’ores et déjà d’ouvrir 2 nouvelles destinations pour l’hiver 2022.