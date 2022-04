Les restrictions sanitaires s'allègent en Martinique !

Pour rappel, les voyages depuis l'Hexagone sont soumis à un protocole sanitaire. Tout passager de 12 ans ou plus, s'il n'est pas vacciné, doit justifier que son déplacement est fondé sur unrelevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.Il s'engage également à accepterTous les passagers de 12 ans ou plus qu'ils soient vaccinés ou non doivent présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 H ou antigénique de moins de 48H avant l'embarquement.Les mineurs de moins de 12 ans non vaccinés peuvent voyager sans motifs impérieux, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination ou à s'auto-isoler, s'ils accompagnent une ou des personnes majeures vaccinées.Les mineurs de plus de 12 ans non vaccinés doivent néanmoins présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 H ou d'un test antigénique de moins de 48 heures avant l'embarquement.Pour les déplacements depuis la Martinique vers l'hexagone, le même protocole est mis en place pour les voyageurs non vaccinés.En revanche les passagers vaccinés ne sont soumis à aucune obligation.