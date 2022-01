Antilles françaises : haute saison entre espoirs et incertitudes🔑

La fin d'année s'est bien passée, de nombreux établissements affichaient un bon taux de remplissage, y compris les plus grands comme Pierre et Vacances, Club Med et la Toubana

Malheureusement, nous avons eu un mois de décembre en partie perturbé, avec énormément d'annulations au départ, et nous avons vraiment fait le plein et pu travailler du 26 décembre au 3 janvier. Par rapport à décembre 2019, nous sommes à -30% d'occupation hôtelière et entre -30 et -40% de revenus

il y a des touristes en Guadeloupe et en Martinique depuis le début des vacances, on sent vraiment une reprise

avec des hôtels davantage remplis, des plages qui sont plus occupées et des vols qui se remplissent ».

a enregistré une bonne dynamique sur la fin de l'année

Les Antilles sont des destinations très résilientes, résistantes, pour des raisons économiques, familiales, de continuité du territoire et touristiques, avec un trafic mixte et soutenu qui ne s'interrompt qu'en cas de crise majeure

Si le trafic vers les Antilles baisse, il baisse toujours moins que vers les autres destinations et reprend plus vite

Idem en Guadeloupe. «», précise Willy Rosier, le directeur général du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG).Un constat nuancé par Patrick Vial Collet, le président de la Chambre de commerce de la Guadeloupe. «».Malgré cela, «, nous confirme Philippe Calmels, le gérant de Roger Albert Voyages, S'il est pour l'heure difficile d’obtenir des données chiffrés sur Air France par exemple, «», nous indique un porte-parole du Groupe.La compagnie a su en effet, adapter sa capacité en fonction de la crise sociale et sanitaire de novembre-décembre, en proposant 2 vols quotidiens vers la Martinique et la Guadeloupe, puis passer à 3 vols par jour durant les périodes de pointe, au départ d'Orly comme de Roissy, pour favoriser les connexions avec la province et le reste de l'Europe., analyse Fabrice Dariot, le président de Bourse des Vols. », poursuit le spécialiste de la vente de vols secs.