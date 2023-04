Le Japon abandonne ses restrictions sanitaires aux frontières

"l'utilisation de Visit Japan Web reste recommandé pour simplifier votre arrivée"

Avec la fin des restrictions de voyage,Comme le rappelle VisasNews , média spécialisé dans les formalités de voyage, la politique d'exemption de visa court séjour a été réactivée par le Japon le 11 octobre 2022 Depuis cette date,. Pour un voyage de plus de 3 mois au Japon, l'obtention d'un visa est nécessaire Jusque-là, tous les visiteurs qui arrivaient au Japon étaient obligés de s'enregistrer sur le site gouvernemental Visit Japan Web , un portail enligne dédié aux démarches d'arrivée: "quarantaine", "immigration", "douane", et "achat hors taxes".à partir du 29 avril maisexplique l'Office national du tourisme japonais , et ce, dans le but de fluidifier le processus d'immigration à l'arrivée.Après enregistrement en ligne, un QR code est automatiquement généré et est à présenter à l'arrivée au Japon.