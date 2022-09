Réouverture du Japon : "C'est la dernière barrière de l'ère Covid qui vient de tomber"

Un constat partagé par Thierry Maincent, président de Japan Experience. Depuis juin, son tour-opérateur a vu progressivement les clients revenir.



Tout particulièrement depuis les annonces des autorités japonaises début septembre. " Cela a été un tsunami de demandes ", se réjouit Thierry Maincent.



Beaucoup de clients avaient déjà leurs billets d'avion, ils repoussaient simplement le voyage depuis deux ans et comme ils avaient besoin d'une agence de voyages pour finaliser le dossier, en urgence, nous avons pu aider plusieurs centaines de voyageurs à organiser leur voyage sur septembre et octobre.



Il faut dire que nous avons également une agence basée à Tokyo et l'agrément pour pouvoir faire partir les clients. Ils peuvent également réserver directement leur voyage sur notre site ".



Pour le président de Japan Experience, il ne reste maintenant au gouvernent japonais qu'à assouplir sa position sur le port du masque. " Il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, mais comme les Japonais sont extrêmement prudents et respectueux, il est important d'envoyer un message fort en disant que le port du masque dans la rue ne sert plus à rien ".



Autre interrogation : le coût des voyages, entre la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l'inflation.



" Il faut distinguer deux choses , poursuit Thierry Maincent. D'un côté, le prix de l'aérien, qui a augmenté de 20% à 25%, notamment du fait de la fermeture de l'espace aérien russe. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des billets à moins de 800€ et il faut en effet, entre 1h et 1h30 de vol supplémentaire pour se rendre ou repartir du Japon depuis la France.



De l'autre côté, le yen n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, 1€ fait 145 yens, juste avant la crise, on était à 1€ pour 120 yens. En pratique, vous pouvez déjeuner à Tokyo le midi dans un restaurant pour 7 ou 8€.



De même, l'hébergement est devenu bien plus abordable. Vous pouvez facilement trouver une belle chambre pour 2 personnes et bien située dans le centre de Tokyo pour 130 ou 140€ la nuit. Ces tarifs-là à New York, ça n'existe plus par exemple".



D'ailleurs, depuis les Jeux olympiques d'été de 2020, le Japon a su renforcer son parc hôtelier, sur toutes les catégories d'hébergement. Encore un argument de taille pour ceux qui hésitaient à se rendre au Japon...