Podcast : Entretien avec Yannick Alléno, le deuxième chef le plus étoilé du monde

Y. Alléno : Le Japon est très marquant pour moi. J'ai fait mon premier voyage en 1988 à Sapporo. Je suis parti trois semaines. Et quand je suis revenu, je n’étais plus le même… La culture japonaise est particulière.



C'est une nation extrêmement moderne. Ils ont réussi à monter les curseurs de la modernité très haut, mais à la fois, ils ont réussi à garder l’essence même de qui ils sont et ils ont préservé leurs traditions. Et ça c'est rare. Et ce qui est aussi fascinant au Japon, c'est qu'il y a des restaurants de spécialités.



Un chef qui va faire du sushi. Il ne va pas changer de spécialité du jour au lendemain…Il va chercher le meilleur de ce qu'il sait faire là-dedans et il ne va pas faire autre chose. C'est pour cette raison que c'est l’un des pays les plus étoilés au monde parce qu'ils sont dans la justesse, dans une non-diversité on va dire. Ce sont des spécialistes donc ils font bien les choses.