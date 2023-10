Asia, en première ligne sur la relance de l’Inde

Concernant 2024, Asia annonce déjà 850 pax réservés à date (40% pour le Rajasthan et 60% pour le sud de l'Inde).



« Les réservations vers l'Inde redémarrent plus franchement depuis quelques mois, avec un retour progressif des dossiers vers le Rajasthan, traditionnellement une destination de primo-voyageurs en Inde », analyse Guillaume Linton.



Quant au sud de l’Inde (Kerala et Tamil Nadu surtout), « il a redémarré beaucoup plus tôt avec des paniers moyens plus élevés et des voyages plus longs, le sud s'adressant davantage à des voyageurs "repeaters" qui sont déjà venus au Rajasthan » conclut le PDG d’Asia.